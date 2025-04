Stefanie Jansen blickt auf 30 Jahre engagierte Tätigkeit als Lehrerin für Saxophon zurück. Die Leidenschaft, mit der sie ihre Schüler unterrichtet, und ihre Hingabe für die Musik haben sie zu einer wichtigen Säule der Musikschule gemacht.

Schon in den frühen Jahren ihrer Tätigkeit war Stefanie Jansen als Lehrerin der ersten Stunde maßgeblich an der Einführung der Bläserklassen am Gymnasium beteiligt und prägte laut Mitteilung die musikalische Ausbildung vieler Schüler von Anfang an.

Lesen Sie auch

Ihr Engagement beschränkt sich nicht auf den Unterricht. Als Leiterin zahlreicher Saxophon-Ensembles hat sie diese nicht nur auf den Veranstaltungen der Musikschule, sondern auch bei Nikolausfeiern, Weihnachtsmärkten und zahlreichen anderen Stadtveranstaltungen sichtbar gemacht. Ihre Ensembles sind aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken.

Viele Talente gefördert

„Ihr Engagement hat immer höchste Qualität“, so die Schulleitung. „Viele Talente, die sie förderte, haben sich in Wettbewerben oder in den Orchestern der Region hervorgetan.“ Doch Stefanie Jansen zeichnet sich nicht nur als Saxophonistin aus. Ihre Leidenschaft für Jazz und Big-Band-Musik hat sie in zahlreichen Projekten sowohl als Musikerin als auch als Sängerin zum Ausdruck gebracht. Dabei hat sie ihr Können auf den Bühnen der Region und darüber hinaus eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Als Kollegin ist Stefanie Jansen an der Musikschule besonders geschätzt: „Ihre Loyalität und ihre positive Ausstrahlung machen sie zu einer beliebten Lehrerin und Teamplayerin an der Musikschule“, heißt es im Pressebericht. Ihre Schüler, die nicht nur aus Trossingen, sondern auch aus den umliegenden Musikvereinen der Mitgliedsgemeinden kommen, sind regelmäßig bei Konzerten und auf großen Bühnen zu sehen und zu hören.

Seltene Qualitäten

„Die Treue und Loyalität, die Stefanie Jansen in den vergangenen 30 Jahren gezeigt hat, sind heutzutage eine Seltenheit“, betonte die Schulleitung. Vor Kurzem feierte die Stadtkapelle Trossingen in neuer Formation als Big Band unter ihrer Leitung das Jubiläum von Stefanie Jansen und gleichzeitig auch noch ihren Geburtstag. Der Abend war ein voller Erfolg, und viele Besucher feierten mit. Der offizielle Teil findet im Kreise des Kollegiums der Musikschule statt.