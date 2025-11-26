Musikschule Schramberg: Trumpf Laser verleiht den Förderpreis

Bei einer Matinee im Schlossfoyer sind die diesjährigen Trumpf-Laser-Förderpreise verliehen worden. Musiker der Musikschule Schramberg beeindruckten das Publikum.
Im Rahmen einer hochkarätigen Matinee wurde im Schlossfoyer Schramberg der Trumpf Laser Förderpreis 2025 überreicht. Bereits seit 18 Jahren stiftet die Firma Trumpf Laser diesen Preis für Instrumental-Ensembles der Musikschule Schramberg, um damit junge Talente zu fördern. Aus Anlass dieser Preisverleihung hatten die vom Lehrerkollegium nominierten Ensemblemitglieder Gelegenheit, ihr großes Können in einem Konzert vor Eltern, Lehrern und interessierten Besuchern zu präsentieren.