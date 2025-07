Ungeduldig wartet der kleine Tag, gespielt von Chloé Herzog, im funkelhellen Lichtreich über den vielen Sternen auf seinen großen Tag bei seinem einmaligen Ausflug bei den Menschen auf der Erde.

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr lobte bei der Premiere am Samstag aber zunächst die musikalische Leiterin Claudia Habermann und die Musikschüler, die das rund einstündige Stück auf die Bühne brachten. Unterstützt wurde Habermann von Klaus Andreae (Regie), Annika Kussberger (visuelle Gestaltung), Stefanie Melvin (Choreographie) sowie zahlreichen Eltern.

Mit den vielen Zuschauern in der voll besetzten Aula des Gymnasiums erwartete Eisenlohr für das Kindermusical basierend auf der Erzählung von Wolfram Eicke mit Musik von Hans Niehaus und Rolf Zuckowski „eine zauberhafte Zeit“ mit viel Fantasie und Freude im Lichtreich, wo alle Tage als lebendige Lichtwesen leben.

In weißen Kleidern singen sie gemeinsam, was dort bei den Menschen passieren könnte. Nur einmal dürfen sie als kleine Tage zur Erde reisen und erleben, wie die Menschen dort leben, weit unter den hellleuchtenden Sternen. Jeder kleine Tag ist überzeugt, dass während seines Besuchs auf der Erde etwas ganz Besonderes geschehen wird, von dem auch die Erzählerin in blumigen Worten berichtet.

Erkenntnis auf der Erde

Dann ist es so weit, und der kleine Tag schaut durch ein Sternenloch in das Dunkel, durch das er gleich alleine runter zur Erde schweben wird. Dort landet der kleine Tag im Nieselregen auf einer Baustelle und erlebt einen Umzug. Aber mit den Beatles kommt die Sonne; in der Schule wird ein Geburtstag gefeiert, und die Kinder tanzen mit einem kleinen Hund als Geschenk. Alte Schulkameraden treffen sich und der kleine Tag erkennt, die Menschen leben ein ganzes Leben mit vielen Tagen auf der Erde, manchmal verliebt und voller Glück, und manchmal muss die Musik früh ausgeschaltet werden.

Nach der Ankündigung der drei Grazien muss er sich auf den Heimweg machen, und im Lichtreich wollen die anderen Tage hören, was er erlebt hat. Jeden Tag gibt es nur einmal und bleibt einzigartig, beschied ein geheimnisvoller Tag unter dem Beifall aller Tage und dem Publikum mit wenigen und mit vielen Tagen. „I can see clearly now“, hatte Jimmy Cliff an einem guten Tag einen klaren Blick auf vergangenen Regen.