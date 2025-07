Musikschule Schramberg: Nachwuchsmusiker stellen ihr Können unter Beweis

1 Die Ausführenden des Musikschule-Konzerts mit ihren Lehrern und dem Vorsitzenden Thomas Herzog in der Alten St. Laurentius-Kirche Foto: Anton Vier Ensembles zeigten in der Alten St. Laurentius-Kirche Sulgen die Qualität der musikalischen Ausbildung an der Musikschule und ihre große Bandbreite.







Mit zwei Konzerten hat sich die Musikschule Schramberg in diesem Jahr wieder am Veranstaltungsprogramm in der Alten St. Laurentius-Kirche beteiligt. Vier Ensembles zeigten die Qualität der musikalischen Ausbildung an der Musikschule und ihre große Bandbreite. Der Vorsitzende der Musikschule, Thomas Herzog, blickte bei seiner Begrüßung in eine volle Kirche.