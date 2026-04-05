Musikschule Rottweil: Nach 17 Jahren – Gabriele Hammen übergibt Leitung an Markus Burger

17 Jahre lang hat Gabriele Hammen die städtische Bildungseinrichtung erfolgreich geleitet. Ihr Nachfolger übernimmt nun nahtlos. Er ist in der Region verwurzelt.

Vor 17 Jahren übernahm Gabriele Hammen die Leitung der Musikschule Rottweil und hat diese kontinuierlich inhaltlich und finanziell durch alle stürmischen Jahre geführt. Dabei war sie stets einen Schritt voraus, wenn es um die Konzeption neuer Angebote, die Akquirierung von Fördergeldern und der Gegensteuerung finanzieller Einbrüche ging.

Als starke Partnerin der lokalen Profi-Musikszene und der Musikvereine hat sie sich in Rottweil ein herausragendes Standing erarbeitet, so die Stadt in einer Mitteilung. Auch durch die schwierige Coronazeit führte Hammen die Musikschule unter anderem mit Onlineunterricht. Hammen schaffte es glänzend, einen musikalischen Breitenunterricht, eine ausgefeilte Förderung der begabten Schüler und eine vorausschauende Steuerung der Finanzen in Einklang zu bringen.

„Das gelingt nur wenigen Musikschulleitungen und erfordert ein hohes Maß an unterschiedlichsten Fähigkeiten, die über die rein musikalischen Qualitäten weit hinausgehen“, spricht Marco Schaffert, der zuständige Kulturfachbereichsleiter Rottweils, über seine langjährige Kollegin und lässt dabei erkennen, dass er Gabriele Hammen enorm schätzt und sie eine angenehme, kollegiale und erfolgreiche Zusammenarbeit hatten.

Eine Herzensangelegenheit

Zum 31. März, also genau 17 Jahre nach Übernahme der Musikschulleitung in Rottweil, ist Gabriele Hammen nun in den Ruhestand gegangen. „Sie übergibt an ihren Nachfolger eine bestens aufgestellte städtische Musikschule“, greift Oberbürgermeister Christian Ruf den Ball auf. Er betont, dass „sie die Musikschule Rottweil als ihre Herzensangelegenheit hegte, pflegte und immer auf die Zukunft ausrichtete.“ Ruf dankte Hammen für ihr höchst engagiertes Wirken in Rottweil und betonte, dass er mit ihr immer gerne zusammengearbeitet habe.

Markus Burger gut vorbereitet

Nahtlos steht Markus Burger, der Nachfolger in der Musikschulleitung Rottweils in den Startlöchern. Seit 1. April leitet er die Geschicke der Musikschule in der Hochmaiengasse. Der 36-Jährige Musiker ist gut auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Drei Jahre lang leitete er zuletzt die Musikschule in Steißlingen. Weiterhin fortführen wird er das Dirigat an der Stadtmusik Hüfingen, zumal der gebürtige Tuttlinger in Hüfingen-Behla wohnt.

Nähe zu den Vereinen

„Auch hier kommen uns die Erfahrung und die Nähe zu den Musikvereinen für Rottweil zugute“, kommentiert Marco Schaffert. Burger erhielt Dirigierunterricht bei Stefan R. Halder und weist ein künstlerisch-pädagogisches Studium, ein künstlerisches Aufbaustudium bei Malte Burba in Mainz sowie ein Masterstudium Orchester bei Wolfgang Guggenberger in Trossingen auf. Er hat sich in diversen Meisterkursen fortgebildet. Markus Burger kennt die Region, war bereits vielfältig als Dirigent, Trompetenlehrer und in zahlreichen Orchestern, unter anderem im Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, tätig.

Oberbürgermeister Christian Ruf und Kulturfachbereichsleiter Marco Schaffert dankten Gabriele Hammen und hießen Markus Burger im historischen Ratssaal des Alten Rathauses Rottweil willkommen.