Musikschule Rottweil: Nach 17 Jahren – Gabriele Hammen übergibt Leitung an Markus Burger

17 Jahre lang hat Gabriele Hammen die städtische Bildungseinrichtung erfolgreich geleitet. Ihr Nachfolger übernimmt nun nahtlos. Er ist in der Region verwurzelt.
Vor 17 Jahren übernahm Gabriele Hammen die Leitung der Musikschule Rottweil und hat diese kontinuierlich inhaltlich und finanziell durch alle stürmischen Jahre geführt. Dabei war sie stets einen Schritt voraus, wenn es um die Konzeption neuer Angebote, die Akquirierung von Fördergeldern und der Gegensteuerung finanzieller Einbrüche ging.