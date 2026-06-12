Musikschule Rottweil: Die Musik begleitet ihn seit jüngster Kindheit

Mit viel Elan und Ideen hat Markus Burger die Leitung der Musikschule Rottweil übernommen. Für die gut aufgestellte Einrichtung hat er viele Ideen.

Er ist leidenschaftlicher Trompeter, Instrumentalpädagoge und Dirigent. Und seit April leitet er die städtische Musikschule Rottweil: Markus Burger. Im Gespräch erzählt der 36-Jährige, der mit seiner Familie im Schwarzwald-Baar-Kreis lebt, von seinem musikalischen Werdegang, seiner Leidenschaft für Musik und das gemeinsame Musizieren sowie von Ideen und Plänen. Seine liebsten Komponisten sind übrigens Gustav Mahler und Eugène Bozza.

Musik begleitet Markus Burger seit seiner Kindheit. Bereits seit seinem siebten Lebensjahr spielt er Trompete. Er sei ein klassisches Musikvereinskind. „Nach privatem Trompetenunterricht bin ich dann mit zwölf Jahren an die Musikschule Tuttlingen gewechselt, wo ich von Leopold Reisenauer unterrichtet wurde“, sagt er. 2008 wurde er dann Jungstudent bei Malte Burba am Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz und fing zum Wintersemester 2009 auch dort an, zu studieren. Im Anschluss begann er an der Musikhochschule Trossingen das Masterstudium (Master of Music/Orchester) bei Wolfgang Guggenberger. Doch nach zwei Semestern wechselte er erneut nach Mainz, wo er 2015 mit Auszeichnung sein künstlerisches Aufbaustudium abschloss.

Viele Erfahrungen gesammelt

Nebenbei sammelte Markus Burger als Dirigent verschiedener Musikvereine, als Dozent und Trompetenlehrer berufliche Erfahrungen. Zudem war er Trompeter beim Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, hat zuletzt die Musikschule in Steißlingen geleitet und dirigiert die Hüfinger Stadtmusik.

Erfahrung in den verschiedensten Bereichen hat Markus Burger also reichlich gesammelt und freut sich jetzt über seine neue Aufgabe in Rottweil. Für Rottweil habe er sich bewusst entschieden, sagt er. „Ich wollte eine Musikschule leiten, die einen guten Ruf hat, auf guten Beinen steht und möglichst in der Nähe ist“, lässt er wissen. „Mit einem tollen Lehrkräfteteam und gut 1000 Schülerinnen und Schülern – vom Baby bis zum Erwachsenen – sind wir bestens aufgestellt“, freut er sich. Aber nicht nur darüber, denn es gibt auch eine Menge zu tun.

Jubiläum steht an

Im nächsten Jahr feiert die städtische Musikschule ihr 75-jähriges Bestehen und auch für die Landesgartenschau 2028 hat Markus Burger viele Ideen, wie sich die Einrichtung präsentieren kann. Da die Schule sehr gut aufgestellt sei, müsse er nicht alles auf „links krempeln“, sondern könne sich ganz um die Weiterentwicklung, das Halten des guten Niveaus der Schule und Veranstaltungen kümmern.

„Mir ist es wichtig, dass die Musikschule ein Raum ist, wo die Kinder gerne hinkommen und wo sie sich wohlfühlen“, so der Musikschulleiter. Die Kinder auf ihrem Weg zum Erwachsensein zu begleiten, sei ihm ein Herzensanliegen. „Ein Instrument zu erlernen und zu musizieren, macht nicht nur Spaß, sondern hat auch viele neurologische Vorteile und fördert die kognitiven Fähigkeiten“, weiß er. Außerdem lerne man auch mal, Geduld zu haben und dranzubleiben. Im Ensemble zu spielen und dabei auf die anderen hören und achten zu müssen, das sei ebenfalls eine wichtige Erfahrung.

Wenn Markus Burger nicht in seinem Büro sitzt, Veranstaltungen plant, oder unterrichtet, dann liebt er es, Sport zu treiben, Rennrad zu fahren und Zeit mit seiner Familie zu verbringen.