Musikschule Rottweil: Die Musik begleitet ihn seit jüngster Kindheit

Mit viel Elan und Ideen hat Markus Burger die Leitung der Musikschule Rottweil übernommen. Für die gut aufgestellte Einrichtung hat er viele Ideen.
Er ist leidenschaftlicher Trompeter, Instrumentalpädagoge und Dirigent. Und seit April leitet er die städtische Musikschule Rottweil: Markus Burger. Im Gespräch erzählt der 36-Jährige, der mit seiner Familie im Schwarzwald-Baar-Kreis lebt, von seinem musikalischen Werdegang, seiner Leidenschaft für Musik und das gemeinsame Musizieren sowie von Ideen und Plänen. Seine liebsten Komponisten sind übrigens Gustav Mahler und Eugène Bozza.