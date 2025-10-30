Musikschule Rheinfelden: Grenzach-Wyhlen bezahlt keinen Zuschuss mehr für Erwachsene

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen fördert künftig keine erwachsenen Musikschüler mehr. Das hat der Gemeinderat beschlossen.
Rund 90 000 Euro wird die Gemeinde Grenzach-Wyhlen im kommenden Jahr der Musikschule Rheinfelden zuschießen, um den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten. In Folge mehrerer Tariferhöhungen für Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes neigten sich die finanziellen Reserven der Bildungseinrichtung zuletzt ihrem Ende entgegen. Wie berichtet, betrifft die Kofinanzierung der Einrichtung neben Landesmitteln (bis rund 12,5 Prozent) und der Stadt Rheinfelden auch die beiden Gemeinden Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen, wo die Musikschule ebenfalls Unterricht anbietet.