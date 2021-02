Musikschule Nagold Zwei neue Lehrkräfte

Claudia Sánchez Duquesne ist Nachfolgerin von Josef Stritt, der mit Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen ist. Die in Havanna, Kuba, geborene Klarinettistin hat ihr Handwerk an der Universität der Künste Havanna begonnen und im Sommer 2020 an der Hochschule für Musik Karlsruhe abgeschlossen. "Lebensfreude und Zielstrebigkeit sind ihre Markenzeichen, sowohl auf der Bühne als auch beim Unterrichten aller Altersgruppen", schreibt Musikschulleiter Christian Pöndl in einer Pressemitteilung. Musikalisch sei Claudia Sánchez Duquesne vielfältig aufgestellt. Von Klarinette über Saxophone und Querflöte bis zum Gesang in ihrer eigenen Afro-Cuban Band D‘Cuba Son reicht die Palette. Zu ihren ersten Wochen an der Musikschule Nagold schreibt sie: "Die Unterstützung der Schulleitung sowie die wöchentliche Freude der Schüler trotz der schwierigen Lage gefällt mir am meisten. Hoffentlich darf ich bald mit dem Präsenzunterricht starten, damit ich auch die schöne Stadt Nagold endlich besser kennenlerne."

Bernd Ibele, Jahrgang 1994, wurde als neue Lehrkraft für den Fachbereich "Tiefes Blech" angestellt. Ibele ist in Ravensburg aufgewachsen und schreibt zu sich selbst: "So lange ich denken kann, spiele ich Instrumente und mache Musik. Seit meinem sechsten Lebensjahr auf dem Euphonium und später auch auf der Posaune und auf dem Klavier. Meine tolle Ausbildung an der Musikschule Ravensburg und die herausragenden Möglichkeiten, die ich dort in Jugendorchestern und Ensembles hatte, ließen die Musik schnell zu meinem Lebensmittelpunkt werden."