Musikschule Nagold und Calw: Zweiter Preis für junge Harfenistinnen bei Bundeswettbewerb

Anfang April wurden die Schülerinnen Lilly Keim (Harfenklasse Agnes Märker) und ihre Duo-Partnerin Fiona Hallensleben (Musikschule Calw) beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Wertung Harfen-Duo Altersgruppe III mit voller Punktzahl ausgezeichnet und konnten sich damit für den Bundeswettbewerb qualifizieren. Der Bundeswettbewerb fand dieses Jahr vom 5. bis 11. Juni in Wuppertal statt.

Über 1800 jugendliche Musikerinnen und Musiker brachten die Stadt im Rahmen des 62. Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ zum Klingen. Die beiden jungen Harfenistinnen der Musikschulen Nagold und Calw gaben bei der Vorbereitung für die Bundesebene noch einmal alles und machten sich dann zusammen mit ihren Familien und ihrer Lehrerin auf den Weg nach Wuppertal. Als es dann so weit war hielt das Duo dem Druck stand und wurde mit 23 von maximal 25 Punkten und damit einem zweiten Preis ausgezeichnet. Mit diesem Ergebnis konnten die Harfenistinnen entspannt und glücklich in die Pfingstferien starten.

Lesen Sie auch

Bundeswettbewerb Jugend musiziert

In jährlich wechselnden Bundesländern

veranstaltet der Deutsche Musikrat (DMR) seit 1964 den Bundeswettbewerb Jugend musiziert, an dem sich Jugendliche beteiligen, die sich zuvor durch Regional- und dann Landeswettbewerbe in allen Bundesländern und an deutschen Schulen im Ausland qualifiziert haben. Der Bundeswettbewerb fordert und fördert die besten jungen Nachwuchsmusiker und vermittelt Preisträger in Kooperation mit Partnern auch nach dem Bundeswettbewerb an Festivals, Meisterkurse, internationale Musikwettbewerbe und weitere Anschlussförderungen.

Erster Schritt

Für viele Bundespreisträger war ihr erfolgreiches Abschneiden beim Finale der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere. Namen wie Anne-Sophie Mutter, Igor Levit, Tabea Zimmermann, Frank Dupree, Andreas Martin Hofmeir, Frank Peter Zimmermann, Martin Helmchen und Marie Elisabeth Hecker machten ihre ersten musikalischen Wettbewerbserfahrungen bei „Jugend musiziert“.

Weitere Informationen

unter www.jugend-musiziert.org/wettbewerbe/bundeswettbewerb