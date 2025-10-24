Musikschule Markgräflerland: Umbau für Musikschule ist zu teuer

Die Idee, das Mannhardt-Haus im Besitz der Gemeinde Schliengen für die Musikschule Markgräflerland zu nutzen, ist vom Tisch.
Die Gemeinde Schliengen hat vor zwei Jahren das Mannhardt-Anwesen an der Eisenbahnstraße erworben. Ursprünglich war geplant, dort eine Kindertagesstätte unterzubringen. Im April 2024 hat der Bauausschuss des Schliengener Gemeinderats den Bauantrag für die Sanierung und den Umbau des Anwesens in eine Kindertagesstätte mit 45 Plätzen genehmigt. Im November 2024 gab es seitens des Gemeinderats Zweifel am Bedarf, so dass der Umbau zur Kindertagesstätte auf Eis gelegt wurde.