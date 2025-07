Willy Renner, langjähriger Schlagzeuglehrer an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, veröffentlicht ein digitales Lehrbuch mit Techniken und Grooves.

Wer Rhythmus spüren, lernen und selbst gestalten möchte, kann das jetzt flexibler und zeitgemäßer denn je: Mit seinem neuen, interaktiven Lehrbuch „Cajón – Rhythmic Beats From Wooden Boxes“ bringt Willy Renner, langjähriger Schlagzeuglehrer an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, ein multimediales Lernangebot auf den Markt.

Das Buch richtet sich an alle, die das Percussion-Instrument von Grund auf oder mit Vorkenntnissen entdecken wollen.

Das Werk ist ab sofort exklusiv bei Apple Books im EPUB-Format erhältlich und verbindet klassisch aufgebaute Lerninhalte mit interaktiven Elementen wie Audio- und Videobeispielen, Play-alongs und praktischen Übungseinheiten.

Der Fokus liegt auf einem strukturierten, motivierenden Einstieg – ideal für Selbstlerner, Lehrkräfte und musikpädagogische Einrichtungen gleichermaßen, heißt es in der Mitteilung. „Ich wollte ein Format entwickeln, das sich der heutigen Lebensrealität anpasst: flexibel, digital, inspirierend – und dabei pädagogisch fundiert“, sagt Renner, der mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen arbeitet.

Seine Unterrichtserfahrung fließt in den didaktischen Aufbau des Buches ein, das auf methodische Klarheit, kreative Spielideen und Spaß am Fortschritt setzt. Es spricht Anfänger ebenso an wie Fortgeschrittene, die ihr Repertoire erweitern und die Technik verfeinern möchten. Neben grundlegenden Grooves, Schlagtechniken und Rhythmusübungen bietet das Buch auch musikästhetische Impulse und Raum für Experimentieren.

Üben im Wohnzimmer oder im Park

Ein Anliegen Renners ist es, Musik zugänglich machen – auch über klassische Unterrichtsformen hinaus. „Mit einem digitalen Buch wie diesem können Lernende selbst entscheiden, wann und wo sie üben möchten. Ob im Wohnzimmer, im Park oder im Proberaum – die Cajón braucht nicht viel Platz, aber sie bringt viel mit: Energie, Ausdruck und Gemeinschaft.“ Einmal heruntergeladen, ist das Buch vollumfänglich offline nutzbar.

Renner ist ein inspirierendes Lehrbuch gelungen, das die Möglichkeiten digitaler Medien nutzt – und Menschen einlädt, Musik nicht nur zu hören, sondern mitzugestalten.