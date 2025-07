1 Freuen sich über den Erfolg (von links): Robert Weirich, Quentin Weißer und Noemi Schioppa mit ihrer Klavierlehrerin Yanica Hristova bei der Prämierung als Zweitbeste beim 13. Internationaler Wettbewerb für Klavier zu sechs und acht Händen in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf. Foto: Musikschule Das Klaviertrio „Konsonanz“ nahm am Wettbewerb für Klavier in Marktoberdorf teil. Ein Abschlusskonzert gestaltet die Musikschule am Samstag, 26. Juli, in Trossingen.







Stolz ist die Niedereschacher Musiklehrerin Yanica Hristova auf ihre Schüler, die sie in ihrer Musikschule Allegro con brio im Proberaum des Gesangvereins in Niedereschach und in ihrer Musikschule in Schramberg unterrichtet.