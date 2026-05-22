Mit Piano, Posaune und viel Herz präsentierten die Schüler von Jinsil Lee und Soyeon Ma in Blumberg ein abwechslungsreiches Konzert voller musikalischer Höhepunkte.
Unter dem Motto „Goldener Klang und schwarze Tasten“ hatte die Musikschule Blumberg am Montag, 18. Mai, zu einem Vorspiel in die Aula der Scheffelschule eingeladen. Dort traten die Schüler der neuen Klavierlehrerin Jinsil Lee sowie ihrer koreanischen Heimatgenossin Soyeon Ma, Posaunen- und Tenorhornlehrerin in Blumberg, auf und zeigten mit großer Begeisterung, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten.