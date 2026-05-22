Mit Piano, Posaune und viel Herz präsentierten die Schüler von Jinsil Lee und Soyeon Ma in Blumberg ein abwechslungsreiches Konzert voller musikalischer Höhepunkte.

Unter dem Motto „Goldener Klang und schwarze Tasten“ hatte die Musikschule Blumberg am Montag, 18. Mai, zu einem Vorspiel in die Aula der Scheffelschule eingeladen. Dort traten die Schüler der neuen Klavierlehrerin Jinsil Lee sowie ihrer koreanischen Heimatgenossin Soyeon Ma, Posaunen- und Tenorhornlehrerin in Blumberg, auf und zeigten mit großer Begeisterung, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten.

Eine einladende Begrüßung der beiden Instrumentalkolleginnen zeugte schon von ihrem warmen Umgang mit den Schülern und der Freude, die beide Pädagoginnen an ihrem Job haben. So hielt der Titel des Programms, was er versprach: Kleine Kinderlieder, Volkstümliches und bekannte Melodien wurden aus der beliebten Klavierschule „Die Tastenzauberei“ vorgetragen.

Schon die Jüngsten beeindruckten mit Stücken wie „Nach dem Gewitter“ (Sarah Rachela Pauliuc), „Tanzparty“ (Marie Münch) oder „Pitsche Patsch“ (Mina Benz). Dies im stimmungsvollen Wechsel mit den tiefen Blechbläsern ergab einen kurzweiligen Abend: Fabian Tesch zeigte in „Clowntanzen“ musikalisch, wie lustig es im Zirkus zugehen kann. Konrad Baumann ließ mit der bekannten Melodie „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg aufhorchen und Elias Polesnik und Benno Meß führten mit einer „Vander Cook Etüde“ und Variationen in einem Arrangement von Wolfgang Wagenhäuser vor, wie weit man es mit viel Übefleiß bringen kann. Elias Polesnik wurde dabei einfühlsam von Jinsil Lee am Klavier begleitet.

Während Hanna und Lara Maier im Stück „Der Weg zur Schule“ zum Schluss bewiesen, dass man Klavier nicht nur alleine, sondern auch mit vier Händen spielen kann, setzte Cäcilia Fetsch mit der a-Moll-Etüde von Chopin einen gekonnten Schlussakzent. Die begeisterten Eltern in der gut besetzten Aula belohnten die jungen Musiker mit langem Applaus, und die Musizierenden erhielten von ihren stolzen Lehrerinnen zum Dank bunte Blumen.