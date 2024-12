Musikschule Blumberg: Das hat die neue Musikschulleiterin Julia Guhl vor

1 Ihrer Passion, dem Klarinettenspiel, bleibt die neue Musikschulleiterin Julia Guhl auch weiter treu und unterrichtet Schüler als Musiklehrerin an der Klarinette. Foto: Julia Guhl

Julia Guhl tritt die Nachfolge von Michael Jerg an der Musikschule in Blumberg an. Sie will dabei mit Schulen und Vereinen eng kooperieren.









Dem nach 35-jähriger Tätigkeit verabschiedeten städtischen Musikdirektor und Musikschulleiter Michael Jerg folgt in einem nahtlosen Übergang nun Julia Guhl an der Spitze der Blumberger Musikschule. Die 38-jährige beliebte Klarinettenlehrerin ist keine Unbekannte an der Musikschule. Sie unterrichtet bereits seit 2011 zunächst als Elternzeitvertretung während ihres Studiums und später in Festanstellung ihr Hauptfach Klarinette und teilweise auch Blockflöte.