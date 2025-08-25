Musikschule Altensteig: In der früheren Kirche wird jetzt getanzt

Zwei Jahre sollen die Arbeiten am Altensteiger Musikschulgebäude dauern. Unterrichtet wird derweil in Ausweichquartieren – auch in der ehemaligen Methodistenkirche.

Im Stammgebäude der Musikschule Altensteig am Rathausplatz ist es still geworden. Wo sonst Musik erklang, stehen nun Bauzäune und Maschinen. Die Generalsanierung sei dringend notwendig, befanden Stadtverwaltung und Gemeinderat: Das Gebäude entsprach nicht mehr den Brandschutzvorgaben. Jetzt entstehen neue Fluchtwege, moderne Sanitäranlagen sowie ein rückseitiger Aufzug mit Treppenhaus – ohne den denkmalgeschützten Charakter zu beeinträchtigen.

Am Ausweichquartier in der Paulusstraße 37, der früheren evangelisch-methodistischen Kirche in Altensteig, führen ein paar Stufen über die steinerne Außentreppe hinauf zur braunen Doppeltür. Dahinter beginnt das Ankommen: ein kleiner Aufenthaltsraum mit Tischgruppe, Stühlen, Prospektständer und einem großen Musikschul-Banner. Von hier aus geht es in alle Richtungen – zur Toilette, in eine geräumige Umkleide mit Bänken und Ablagen, und direkt in den Saal.

Der Kirchensaal ist lichtdurchflutet, offen und ruhig. Wo früher gepredigt wurde, stehen heute Konzertflügel, Ballettstangen und Notenständer. Licht fällt durch hohe Fenster auf helles Parkett. Der hintere Bereich ist mit einem federnden, trittfesten Boden ausgestattet – ideal zum Tanzen. Die Atmosphäre ist klar, freundlich und angenehm – nicht hallig, nicht stickig. Nur eines lässt sich nicht vermeiden: Während des Ballettunterrichts können keine Konzerte oder Vorträge stattfinden.

Unterricht im Obergeschoss

Eine schmale Treppe führt ins Obergeschoss, das früher einmal Wohnraum war – heute aber ganz der Musik dient. Dort finden Unterrichtseinheiten in Klavier, Gitarre, Blockflöte und Kontrabass statt. Jeder Raum unterscheidet sich in Größe und Klang, aber alle sind mit Spiegeln ausgestattet, um die Körperhaltung im Blick behalten zu können. Wegen der begrenzten Schallisolierung bleibt ein Raum zwischen belegten Zimmern frei. Wo das nicht möglich ist, seien die Unterrichtszeiten entsprechend abgestimmt, erklärt Schulleiter Gregor Daszko.

Ein kleiner Raum dient als Lehrerzimmer – zurückhaltend möbliert, aber ausreichend für kurze Pausen oder Gespräche. Türen und Böden erzählen vom früheren Leben des Hauses. Es wurde nichts modernisiert. Spürbar, aber dennoch ist alles funktional.

Die leeren Zimmer werden als Lagerräume genutzt. Vieles ist noch verpackt, da nicht sicher ist, ob es während der Übergangszeit tatsächlich gebraucht werde. „Der Umzug war aufwendig: Der städtische Bauhof transportierte Möbel, Klaviere und Flügel wurden von einer Spezialfirma umgesetzt“, fasst Daszko zusammen.

Schulleiter residiert im Untergeschoss

Im Haus Planck wurden schon vor dem Umzug drei Räume genutzt – sie blieben erhalten. Cello, Querflöte, Klarinette, Keyboard und Saxofon waren dort bereits beheimatet. Neu hinzu kam ein vierter Raum, um die Verteilung der Fächer besser zu entzerren. Auch an den umliegenden Schulen findet weiterhin Unterricht statt. Die Stimmbildung der Christophoruskantorei läuft direkt am Gymnasium – flexibel, oft zwischendurch, auch in Pausen.

Rechts am Gebäude, leicht verborgen hinter Sträuchern, führt eine weiße Tür ins Untergeschoss. Dort liegt der neue Schlagzeugraum – akustisch abgeschirmt, klanglich durchdacht, ausgestattet mit allem, was Tiefe und Dynamik braucht. Daneben befinden sich ein Lagerraum sowie Daszkos Büro – ruhig und ohne Ablenkung.

Eine Innentreppe führt zwar theoretisch ins Erdgeschoss, ist aber nicht gesichert und daher gesperrt. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Außentreppe.

„Es stand nie zur Debatte, ob wir unterrichten – nur wo“, betont Daszko. Der Wiedereinzug ins Stammhaus am Rathausplatz sei – Stand jetzt – in etwa zwei Jahren geplant.