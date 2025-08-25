Musikschule Altensteig: In der früheren Kirche wird jetzt getanzt

Zwei Jahre sollen die Arbeiten am Altensteiger Musikschulgebäude dauern. Unterrichtet wird derweil in Ausweichquartieren – auch in der ehemaligen Methodistenkirche.
Im Stammgebäude der Musikschule Altensteig am Rathausplatz ist es still geworden. Wo sonst Musik erklang, stehen nun Bauzäune und Maschinen. Die Generalsanierung sei dringend notwendig, befanden Stadtverwaltung und Gemeinderat: Das Gebäude entsprach nicht mehr den Brandschutzvorgaben. Jetzt entstehen neue Fluchtwege, moderne Sanitäranlagen sowie ein rückseitiger Aufzug mit Treppenhaus – ohne den denkmalgeschützten Charakter zu beeinträchtigen.