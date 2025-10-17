Musikproduzent: Promis und Weggefährten trauern um Jack White

Jack White war einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Nun starb er mit 85 Jahren. Promis wie Carmen Geiss und Hansi Hinterseer reagieren bestürzt auf den Tod und teilen Erinnerungen.
Berlin - Mit Trauer und Bestürzung haben Prominente und Weggefährten auf den Tod des erfolgreichen deutschen Musikproduzenten Jack White reagiert. "Ich kann es kaum glauben, dass du nicht mehr da bist", schrieb Fernsehpromi und Unternehmerin Carmen Geiss bei Instagram. White war im Alter von 85 Jahren in Berlin gestorben.