Musikpreise: Kendrick Lamar für neun Grammys nominiert

Mit neun Nominierungen geht Hip-Hop-Star Kendrick Lamar als Favorit ins Rennen um den wichtigsten Musikpreis der Welt. Auch Lady Gaga, Bad Bunny und Sabrina Carpenter sind unter den Top-Nominierten.
New York - Hip-Hop-Star Kendrick Lamar geht mit neun Nominierungen als Favorit in die 68. Grammy-Verleihung. Das gab die Recording Academy bei einem Livestream bekannt. Lady Gaga kommt bei dem wohl bekanntesten Musikpreis der Welt auf sieben Nennungen. Bad Bunny (Latin/Reggaeton), Pop-Sängerin Sabrina Carpenter und R&B-Künstler Leon Thomas holten jeweils sechs – und sind in den Hauptkategorien stark vertreten: Album, Aufnahme und Song des Jahres.