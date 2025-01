Musikpreise: Comedian Trevor Noah moderiert wieder die Grammys

1 Comedian Trevor Noah moderiert erneut die Grammys Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Anfang Februar werden wieder die Grammys verliehen. Diesmal sollen Spenden für die von den Bränden betroffenen Menschen in Los Angeles gesammelt werden - und moderieren wird Trevor Noah.









New York - Der Comedian Trevor Noah (40) moderiert auch in diesem Jahr wieder die Grammy-Verleihung. Noah werde bei der für den 2. Februar geplanten Gala bereits zum fünften Mal in Folge Gastgeber sein, teilten die Veranstalter mit. Die Show soll in diesem Jahr auch als Spenden-Gala für die von den verheerenden Bränden in Los Angeles betroffenen Menschen fungieren.