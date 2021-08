1 Macher und Sponsoren freuen sich auf die Donaueschinger Musiknächte (von links): Kulturamtsleiterin Kerstin Rüllke, Matthias Wößner (Sparkasse Schwarzwald-Baar), Susanne Reddemann (Fürstlich Fürstenbergische Brauerei), Erik Pauly (Oberbürgermeister der Stadt Donaueschingen), Kai Sauser (Sauser Event Management GmbH), Gregor Lange ­(künstlerische Leitung Musiknacht) und Rüdiger Huber (Energiedienst). Foto: Stadt

Nachdem die Donaueschinger Musiknacht im vergangenen Jahr ausgesetzt werden musste, geht die Stadt Donaueschingen 2021 mit einem zweitägigen Open Air an den Start. Neuer Veranstaltungsort ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung das Donaueschinger Parkschwimmbad. Aufgeboten werden in diesem Jahr Pop, Rock’n’Roll, Groove und lateinamerikanische Klänge.

Donaueschingen - Die selbst ernannte Rock’n’Roll Sensation aus Freiburg "TTR" tritt am Freitag, 10. September, mit Blues- und Rockabilly-Klassikern à la Sun Records, Nashville Country und Rhythm’n’Blues-Nummern auf. Headliner des Abends ist die Genesis-Tribute Band "Phil it!". Die Musiker sind nicht nur Fans von Genesis und Phil Collins, sondern sind auch mit der Musik aufgewachsen und haben deshalb eine ganz feste Bindung zu ihrem Vorbild. Einlass ist ab 19 Uhr.

Große musikalische Besetzung

Mit den Wombats, Diego’s Canela und The Next Movement geht es am Samstag, 11. September, weiter. Die Wombats sind mit ungewöhnlich großer musikalischer Besetzung akustisch wie optisch eine Wucht und liefern eine fetzige Bühnen-Show. Die Band Diego’s Canela ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Musiknacht. Sie bietet die perfekte Mischung aus Flamenco-Rumbas, Latino-Pop und klassischen Kuba-Songs. The Next Movement spielt seit fast zwei Jahrzehnten zusammen und hat explosiven Groove-Pop im Gepäck. Einlass ist ab 18 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Touristinfo sowie unter www.reservix.de zu je zehn Euro oder an der Abendkasse zu je zwölf Euro. Für beide Abende kann ein Kombiticket erworben werden, das 15 Euro (Vorverkauf) beziehungsweise 18 Euro (Abendkasse) kostet. Der Vorverkauf läuft. Infos unter 0771/85 72 26 und auf www.musiknacht-donaueschingen.de.