Musikkneipe in Schramberg: Mit Clubmodell in die Zukunft

Seit Jahrzehnten ist das Zodiak nicht nur Treffpunkt für Musikliebhaber. Jetzt soll eine Mitgliederinitiative helfen, die Zukunft der Kneipe in der Schiltachstraße zu sichern.
Die Musikkneipe Zodiak ist in der Region einmalig und hat längst Kultcharakter. Seit 44 Jahren ist das „Zodi“ Treffpunkt für Musikfans, Feierabendbiertrinker, Diskussionsfreudige, Ur-Schramberger und „Reingeschmeckte“. Und seit 26 Jahren ist Ralf Weigold Kopf und Herz der Kneipe. Gemeinsam mit einem kleinen Team betreibt er das Zodiak im Ehrenamt. „Es geht hier nicht ums Geldverdienen, sondern um Musik“, erzählte der Wirt vor einiger Zeit in einem Gespräch. Doch jetzt geht es ums Überleben. Um den Fortbestand zu sichern, geht er neue Wege.