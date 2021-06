1 Die Weitinger Musikkapelle bei der Probe in der Rohrdorfer Halle. Foto: Mattenschlager

Endlich erklingen in der Rohrdorfer Halle wieder Blasmusikklänge. Vergangene Woche erklang nach den obligatorischen Einspielübungen als erstes "Wir Musikanten", "Böhmische Liebe", "Dieter Thomas Kuhn" oder "Salemonia".

Eutingen-Weitingen - Es trafen sich knapp 30 Weitinger Musikanten nach achtmonatiger Corona-Zwangspause, denn der Musikverein kann die Probenarbeit wieder aufnehmen. Aufgrund des gebotenen Mindestabstands zwischen den Musikern und der Großbaustelle in der Weitinger Halle weichen die Weitinger in die Rohrdorfer Halle aus. "Wir sind froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht und sind auch sehr dankbar, dass wir hier in Rohrdorf proben dürfen. Schwierig und anstrengend sind allerdings die bürokratischen Auflagen, welche wir zu erfüllen haben. Wir machen das aber gern, um unseren Vereinsmitgliedern endlich wieder Proben zu ermöglichen", so der Vorsitzende Marcel Breining.

Strengere Auflagen als im Oktober

Tatsächlich sind die Auflagen sogar noch etwas schärfer als im Oktober, als der Musikverein das letzte Mal proben durfte. Die Musiker, die zur Probe kommen, müssen nun zusätzlich zu den "üblichen Hygieneauflagen" entweder mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test, genesen oder vollständig geimpft in die Probe kommen. Wer es zeitlich nicht schafft, sich vor der Probe an einer offiziellen Teststelle testen zu lassen, kann sich vor Ort mit vom Verein gestellten Tests testen lassen. Alles muss dann natürlich auch sauber dokumentiert werden. Die Tests nahm Marcel Breining selbst ab und dokumentierte die ausnahmslos negativen Ergebnisse.

Breining weiter: "Natürlich bringt die Testung vor Ort und die Dokumentation vor der Probe einen erheblichen Zeitaufwand mit sich. Wir achten aber sehr penibel darauf, dass wir alle Hygienevorschriften einhalten können, um einen möglichen Corona-Ausbruch zu verhindern. Die Musiker machen dabei auch vorbildhalft mit. Wir sind aber alle miteinander froh, wenn diese Hürden irgendwann nicht mehr notwendig sind und wir wieder in unserem Probelokal in Weitingen ganz normal proben können".

Anderes gilt für Sänger

Darauf müssen die Sänger der drei Weitinger Chöre wohl noch eine Weile warten. Sowohl der Männergesangverein Liederkranz, die Wild Voices und die Chorschola St. Martinus werden nicht vor dem Herbst mit ihren Proben beginnen können.