Musikkapelle Wallburg: „Kissenkonzert“ ist erneut ein voller Erfolg

1 Auch die zweite Auflage des Kissenkonzerts der Musikkapelle Wallburg entwickelte sich zu einem wahren Publikumsmagnet. Foto: Decoux

Zahlreiche Kinder sind dem Aufruf der Wallburger Musikkapelle in die Mehrzweckhalle gefolgt. Mit dabei hatten sie Kissen, um den Klängen der Musiker bequem zuhören zu können. Als krönender Abschluss durften die Kinder einige Blasinstrumente selbst ausprobieren.









Link kopiert



Ob auf mitgebrachten Sitzkissen ganz vorne am musikalischen Geschehen oder weiter hinten auf elterlichen Knien: Geschätzt nahezu hundert Kinder vom Schnullernachwuchs bis über das Kita-Alter hinaus plus ebenso viele Eltern fieberten dem Kissenkonzert der Musikkapelle entgegen, nach Premiere im vergangenen Jahr nun dem zweiten seiner Art. Da stieß die kleine Halle wirklich mal wieder an ihre Raumgrenzen.