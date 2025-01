Mit einem abwechslungsreichen Programm aus konzertanter und unterhaltsamer Musik boten sowohl die Jugendkapelle Stetten-Villingendorf als auch die Hauptkapelle einen unvergesslichen Abend.

Die musikalische Leitung hatte Jonas Vieira Ribeiro Filho.

Das Konzert begann mit der Jugendkapelle, die mit einem beeindruckenden Mix aus klassischen und modernen Werken überzeugte. Stücke wie “Highlights from Brother Bear” von Phil Collins und “V.M.C.A.” brachten die Zuhörer in Stimmung.

Brilliante Soli

Nach einer kurzen Pause betrat die Musikkapelle Villingendorf die Bühne und präsentierte ein Programm auf höchstem musikalischen Niveau. Der erste Teil begann mit “Hounds of Spring” von Alfred Reed und setzte sich mit dem virtuosen Stück “Concerto in Do Maggiore” von Antonio Vivaldi fort. Hier brillierte die Solistin Ines Behrens und beeindruckte mit ihrer meisterhaften Interpretation. Darauf folgte das dynamische “Tuba Tornado”, bei dem Solist Peter Zimmermann mit technischer Brillanz glänzte. Emotional wurde es bei “How to Train Your Dragon” von John Powell, das die Zuhörer in eine zauberhafte Fantasiewelt entführte.

Im Unterhaltungsteil bewies die Kapelle Vielseitigkeit und Charme mit Stücken wie “80er Kult(tour)” von Dick Ravenal und dem mitreißenden “Ein Leben lang” der Fäaschtbänkler. Ein weiterer Höhepunkt war “Abschied der Gladiatoren” von Siegfried Rudel, das den Abend fulminant abrundete.

Begeistertes Publikum

Die Akustik der Mehrzweckhalle sowie die engagierte Moderation trugen zu einem gelungenen Gesamterlebnis bei. Das begeisterte Publikum honorierte die Leistung der Musiker mit langanhaltendem Applaus. Die Kombination aus jugendlichem Elan und musikalischer Erfahrung machte diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.