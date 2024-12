Musikkapelle Thanheim: Silvia Strobel seit 50 Jahren mit dabei

1 Martin Schwellbach, 1. Vorstand der Musikkapelle Thanheim (von links), mit den Geehrten Michael Heim, Silvia Strobel, Peter Schwellbach und Herrmann Koch,Beisitzer im Blasmusik-Kreisverband Foto: Wahl

Beim Jahreskonzert der Musikkapelle Thanheim wurden drei treue Vereinsmitglieder geehrt. Musikalisch stand das Motto „Ein Abend voller Filmusik“ im Fokus.









Unter dem Motto „Ein Abend voller Filmmusik“ erfreute am Samstagabend die Musikkapelle Thanheim mitsamt ihrer hervorragenden Solisten das Publikum. Rund 20 Jungmusiker der Jugendkapelle überzeugten mit den Stücken „Highlights from Dragon“ und „I’m Still Standing“ unter Leitung von Jeanette Kessler zum Konzertauftakt. Ihren ersten Auftritt bestritten daraufhin die zwei Orchester Jugendkapelle mit dem Vororchester zusammen und zwar zum Werk „Mary’s Boy Child“ und einer geforderten Zugabe.