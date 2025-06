In den vergangenen beiden Jahren führten Carolin Weniger und Michael Speigel als gleichberechtigte Erste Vorsitzende das Vereinsschiff, ergänzten sich so gut es ging, es funktionierte.

Aber so geht’s nicht auf Dauer, fanden sie, dass alles letztlich doch nur von ihnen abhängt, und stellten sich für die im März hätte stattfinden sollende Versammlung für dieses Amt so nicht mehr zur Verfügung.

Lesen Sie auch

Es war nicht so, dass sich niemand für Vereinsarbeiten zur Verfügung stellen oder mit und füreinander einbringen wollte, aber eben nicht im Rahmen der klassischen Vereinsämterbesetzung.

Fünf Funktionsbereiche

Die nach wochenlanger Arbeit entstandene Konzeption teilt die Vereinsarbeit in fünf Funktionsbereiche auf, wofür sich leichter Kandidaten finden ließen. Dies sind: Team Verwaltung, Team Musik, Team Finanzen, Team Jugend und Team Kommunikation.

Jedes Team besteht aus einem Vorstand, einem Stellvertreter sowie weiteren Mitgliedern, um Aufgaben zu übernehmen. Eine entsprechende Satzungsänderung wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Treffen mit Tannheim

Dieses Jahr steht für die Musikkapelle ganz im Zeichen der Verbundenheit mit Tannheim an der Iller und mit Tannheim in Tirol durch die Wege geleitete Gemeindepartnerschaft.

Das erste Treffen findet an diesem Freitag , 6. Juni, in Tannheim/Iller statt, dann folgt Tannheim/Tirol am 16./17. August, im Rahmen des 180-jährigen Bestehens der dortigen Kapelle, und abschließend werden beim Herbstkonzert am 29. November die Urkunden in VS-Tannheim unterzeichnet.