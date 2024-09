1 Das nun rechteckige Bachkuchefescht-Festzelt war nicht nur aufwendig dekoriert, sondern auch gut gefüllt. Foto: Angela Baum

Mit einem bunten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm sorgte das große Fest der Höfendorfer Musikkapelle an seinem neuen Standort für gute Laune bei seinen vielen Gästen.









Link kopiert



Die Musikkapelle Höfendorf hatte im Vorfeld des Highlights in ihrem Veranstaltungskalender einiges zu tun: So mussten die Musiker ob des neuen Veranstaltungsortes auf dem Franz-von-Sales-Platz etwa das Festzelt von krumm auf ein Rechteck trimmen und ihre Küche in einem Zelt ansiedeln.