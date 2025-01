Bei ihrer Hauptversammlung hat sich die Musikkapelle Bitz (MKB) als ein gefestigter und lebendiger Verein präsentiert.

Kassiererin Andrea Hess konnte ein erfreuliches Finanzergebnis für das Jahr 2024 präsentieren. Besonders Veranstaltungen wie der Rockabend mit „Precious Time“ und das Waldfest trugen zur guten Kassenlage bei.

Jugendleiterin Ulrike Lebherz legte in ihrem Bericht den Fokus auf die Nachwuchsförderung und betonte die Bedeutung einer kontinuierlich musikalischen Ausbildung. In diesem Zusammenhang stellte sie einen Antrag auf die Anschaffung neuer Schülerinstrumente, um jungen Musikern optimale Lernbedingungen zu bieten. Der Verein unterstützt dieses Anliegen ausdrücklich, um auch in Zukunft eine starke und engagierte Jugendabteilung zu gewährleisten.

Schriftführerin Heidi Lebherz gab mit ihrem amüsanten Bericht interessante Einblicke ins Vereinsleben und erinnerte an die Höhepunkte des Jahres. Besonders hob sie den Unterhaltungsauftritt bei den Musikkameraden in Benzingen hervor. Auch das Winterkonzert „MKB goes Hollywood“ war ein voller Erfolg.

Die Bürgermeisterin lässt grüßen

Dirigentin Ramona König zeigte sich mit der musikalischen Leistung der Kapelle zufrieden. Sie kündigte an, dass man eben dieses Können auch beim bevorstehenden Konzert unter dem Motto „Schlagerparty“ unter Beweis stellen werde. Da Bürgermeisterin Raphaela Gonser verhindert war, übernahm ihr Stellvertreter Frank Hohnwald die Entlastung der Vorstandschaft.

Zuvor verlas er die Grußworte der Bürgermeisterin, in denen sie dem Verein weiterhin die finanzielle Unterstützung der Gemeinde zusicherte und sich für die gute Zusammenarbeit bedankte.

Die anschließenden Wahlen verliefen reibungslos. Alle Ämter wurden bereits im Vorfeld besetzt und die Kandidaten einstimmig gewählt. Die ausscheidenden Ausschussmitglieder erhielten zum Dank für ihr Engagement ein kleines Präsent. Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger Mitglieder, die Thorsten Hellstern, stellvertretend für den Blasmusikverband, vornahm: Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Bettina Nies geehrt, für 30 Jahre Stephanie Bringazi und Florian Schöne sowie für 20 Jahre Saskia Schumann und Karin Koch.

Geehrt wurde außerdem Kai Baumgärtner für 25 Jahre Ehrenamt sowie Elli Keck, Walter Nolle, Achim Schuhmacher und Ralf Hess für 40 Jahre passive Ehrenmitgliedschaft. Zudem wurden die Musiklehrer, Dirigenten und engagierte Probenbesucher mit Präsenten gewürdigt.