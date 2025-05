1 Ein rundum gelungenes Frühjahrskonzert war jenes des Musikvereins Bitz in der Festhalle: Zur Zugabe erhoben die Gäste ihre Taschenlampen und funkelten damit um die Wette. Foto: Ulrike Zimmermann Von wegen altbacken und eingestaubt: Die Musikkapelle Bitz traf bei ihrem Frühjahrskonzert voll ins Schwarze – und bewies einmal mehr, dass Blasmusik keine Grenzen kennt.







Lang ist’s her! Die wilden 70er Jahre lassen so manch einen in Erinnerungen schwelgen. Kein Wunder, denn diese Epoche hat viele deutsche Schlagerhits hervorgebracht, die auch die Jugend von heute noch kennt und mitsingen kann.