Als hätten sie geahnt, dass die Eisheiligen am Feiertag Christi Himmelfahrt diesmal nachwirken werden, haben die Aktiven der Musikkapelle Benzingen für ihr Vatertagstreffen diesmal ein größeres Zelt organisiert – und deshalb reichlich Platz bieten können, so dass keiner der Gäste draußen dem kalten Wind ausgesetzt war.

Die Hüpfburg: Mekka der Jüngsten

Die Kinder auf der Hüpfburg ließen sich davon freilich nicht vom Hopsen abhalten, doch die Gesichter ließen sie viele der jüngsten Gäste drinnen schminken – mit originellen Tier-Gesichter-Motiven.

Beim Kinderschminken standen die Kinder Schlange.

Gleich nebenan boten die Kinder der Jugendkapelle Luftballons, aus denen sich Tierfiguren gut knoten ließen, gegen eine Spende für die Jugendkasse feil, und auch am Kuchenbuffet griffen die Gäste gerne zu.

Die Jugendkapelle bot Luftballons zum Verknoten feil – gegen eine Spende.

Vor allem aber genossen sie ein deftiges Mittagessen und kühle Getränke, die zu den Klängen der Stadtkapelle Gammertingen besonders gut schmeckten.

Am Wochenende wartet Freibier – und die Partyband „Hautnah“

Am Nachmittag musizierte der Musikverein Straßberg und am Abend die Stadtkapelle Meßkirch, denn die Gastgeber selbst hatten keine Zeit, selbst auf der Bühne zu stehen: „Wir organisieren das Fest jedes Jahr komplett alleine – mit 35 Aktiven“, darauf ist Vorsitzender Holger Staib stolz.

Sorgte für Stimmung im voll besetzten Festzelt: die Stadtkapelle Gammertingen

Umso dankbarer sind er und sein Stellvertreter Florian Bogenschütz deshalb dafür, dass beim Aufbau des Zeltes Mitglieder des Tischtennisclubs Benzingen und des Fördervereins Wasserturm mitgeholfen haben.

Zogen ihren Planwagen dem beheizten Festzelt vor: die Männer vom „Altledigen-Verein Hartheim“

Das beheizte Festzelt muss am Samstag, 20. Mai, noch einiges aushalten, denn dann spielt ab 18.30 Uhr wieder die Musik unweit des Wasserturms: Der Musikverein Frommern wird die Stimmung anheizen, wozu auch das Fass Freibier – es wird um 19 Uhr angestochen – beitragen wird, und ab 21 Uhr steigt dann die VolxxRock-Party mit der Band „Hautnah“.

Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro bei Schreibwaren Kluth in Winterlingen, bei der Bäckerei Sauter in Benzingen und Harthausen, im B21 in Benzingen und bei Getränke Nolle in Stetten am kalten Markt. An der Abendkasse kosten sie zehn Euro.