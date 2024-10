Musikhochschule Trossingen: Internationaler Wettbewerb der Kammermusik

Bis 13. Oktober ist am Institut für Historische Aufführungspraxis der Trossinger Musikhochschule der renommierte Kammermusikwettbewerb „À tre“ zu erleben. Zehn ambitionierte Ensembles in internationalen Besetzungen stellen sich mit facettenreichen Programmen aus dreistimmigen Kompositionen vom Barock bis zur Klassik einer hochkarätigen Jury. Dabei bewerben sie sich um Preisgelder in Höhe von 12 000 Euro sowie ein Schlosskonzert in Bad Krozingen.

Das Ensemble Rayons du Soleil ist in Trossingen nicht unbekannt, gründete es sich doch 2022 am Institut für Aufführungspraxis der Trossinger Musikhochschule und war schon des öfteren hier in Konzerten zu erleben. Foto: Hochschule für Musik

Die öffentliche Preisverleihung samt Preisträgerkonzert findet am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr im Konzertsaal der Hochschule statt, wird vom Radiosender SWR-Kultur aufgezeichnet und am 16. Oktober gesendet. Doch bereits die Wettbewerbsrunden im Konzertsaal der Hochschule sind öffentlich: Die Eröffnung des Wettbewerbs sowie der Beginn der ersten Runde war am Mittwoch, 9. Oktober. Das Finale folgt am Samstag, 12. Oktober, zwischen 15.30 und 18.30 Uhr. Das Wettbewerbsmotto „À tre“ bedeutet so viel wie: ausschließlich dreistimmig komponiert, jedoch transparent und neu interpretiert. Von der Besetzung bis hin zur Instrumentierung ist also alles erlaubt, was zu spannenden und abwechslungsreichen Momenten führt.

Das Trio Tenorizans – eines der zehn teilnehmenden Ensembles – gründete sich am Königlichen Konservatorium in Den Haag. Foto: Hochschule für Musik

Ein großer Reichtum an Instrumenten spiegelt gut 200 Jahre Wettbewerbsrepertoire: So sind Tasteninstrumente von Cembalo und Orgel bis zum Hammerflügel der Klassik sowie das gesamte Spektrum an Streich- und Holzblasinstrumenten vertreten.

Zehn teilnehmende Ensembles mit ganz verschiedenen Interpretationsansätzen, Besetzungen und Repertoire unterschiedlicher Stile versprechen einen weiten Horizont künstlerischen Erlebens Erlebens und große Spannung, wer als Preisträger aus diesem Wettbewerb herausgehen wird. Die Jury unter dem Vorsitz des Trossinger Professors für Barockvioline Anton Steck, besteht weiterhin aus den namhaften Professorinnen und Professoren Christine Schornsheim (historische Tasteninstrumente), Clara Blessing (Oboe und Blockflöte), Linde Brunmayr-Tutz (Traversflöte), Teunis van der Zwaart (Horn) und Werner Matzke (Violoncello).