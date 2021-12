1 Conny Conrad Foto: Hopp

Der Komponist, Produzent, Songwriter und Musiker Conny Conrad ist nach wochenlangem schweren Leiden am Dienstagmorgen in der Intensivstation des Freudenstädter Krankenhauses gestorben. Er hinterlässt seine Frau und viele fassungslose Musikerfreunde und Weggefährten.















Link kopiert

Region - Komponist, Musiker, Gitarrenvirtuose, Multiinstrumentalist, Bandleader, Musikproduzent mit eigenem Label – Conny Conrad stand zwar zeitlebens als hauptberuflicher Kriminalbeamter nicht unter dem Druck, von der Musik leben zu müssen, doch man konnte sagen: Seelisch lebte er von Musik.

Geboren 1958 in Schöntal an der Jagst, war Conrad von 1978 bis 2018 Kriminalbeamter beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Auch in seinem Brotberuf ließ ihn die Musik nicht los. So produzierte er für die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit und Prävention Projekte wie "Die Polizei macht Musik", "Bleib clean – na klar" oder "Lieber cool dabei als voll daneben". Er ging im November 2018 als Erster Kriminalhauptkommissar in den Ruhestand und widmete sich seither intensiv seinen Musik- und Sozialprojekten wie auch der musikalischen Nachwuchsförderung.

Lange Reihe von musikalischen Projekten

Bereits zu Beginn seines Ruhestands konnte Conny Conrad auf eine lange Reihe von musikalischen Projekten zurückblicken. 1990 veröffentlichte er das weltweit erste Album in der Kunstsprache Esperanto. Mit David Hanselmann schrieb er 1993 die Hymne zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Einen ersten Höhepunkt seines Schaffens markiert das Orchesterstück "Welcome to Australia" das Conrad als Hymne für die Deutsche Olympiamannschaft Sydney 2000 komponierte.

Spannende, kreativ gemachte Songs schuf Conrad auch in der Rockmusik, vor allem mit seiner englischen Band Dark Ocean, aber auch in Produktionen mit Musikern wie Mick Rogers (Manfred Mann’s Earth Band) oder Dave Cousins (The Strawbs).

Für Conny Conrad war es zudem eine Herzensangelegenheit, sich mit seiner Musik sozial zu engagieren, Zeichen der Menschlichkeit zu setzen. In seinem Projekt "Rock for Your Children" setzte er sich 2010 für Kinderrechte ein. Mit dabei waren als Partner Joe Lynn Turner (Rainbow, Deep Purple), Sandra, Stefan Zauner (Münchener Freiheit).