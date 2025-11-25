Musikfestival soll begeistern: Basel Tattoo feiert 20 jähriges Bestehen

„Das Basel Tatoo ist längst nicht mehr mein Baby, es ist eine Institution geworden“, blickte Initiator und Produzent Erik Julliard am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Programms zurück auf die Ursprünge des Militärmusikfestivals in der Stadt am Rheinknie. Mittlerweile sehe man es als einen Auftrag der Gesellschaft an, den Großanlass, der nächsten Sommer sein 20-jähriges Bestehen feiert, immer wieder aufs Neue auf die Beine zu stellen.

Und was ist das Tolle am Tattoo? „Ganz bestimmt das hohe Niveau“, fasst der Produzent zusammen. Gemeinsam mit Moderator René Häfliger, dem schottischen Musiker Cameron Barnes und Captain Mats Bakken, Commander of His Majesty’s The King Guard aus Norwegen, versprach Julliard für die 20. Ausgabe noch mehr „Mittendrin-Gefühl“.

Neues Design für die Arena

Denn: Für 20 Jahre Basel Tattoo haben sich die Macher Neuerungen ausgedacht, die begeistern sollen. Nach zwei Jahrzehnten erhält die Arena eine Neugestaltung – eine kompaktere Spielfläche und ein neues Höhenprofil der Tribünen sollen demnach für ein dynamischeres Showgefühl und eine bessere Sicht auf die Spielfläche sorgen. „20 Jahre Basel Tattoo – das erfüllt mein Team und mich mit großer Dankbarkeit und Stolz. Dieses Jubiläum ist für uns ein Meilenstein. Mit der neuen Arena gehen wir einen Schritt nach vorne: näher, intensiver, emotionaler. Und wir feiern dieses Jubiläum mit beeindruckenden Formationen und 1000 Mitwirkenden aus der ganzen Welt“, sagte Julliard vor zahlreichen Medienvertretern.

Blicken auf 20 Jahre Basel Tattoo zurück: Produzent Erik Julliard (rechts) und Moderator Rene Häfliger. Foto: Michael Werndorff

Mit den Änderungen wird die Kapazität in der ersten Kategorie erweitert, um der großen Nachfrage in diesem Segment gerecht zu werden; die Kategorien zwei und drei bleiben im bisherigen Umfang bestehen. „Damit erfährt die Arena ihre umfassendste Weiterentwicklung seit der Premiere 2006“, kommentierte der Produzent die Neuerungen. Diese wird ergänzt durch ein Familienangebot in den Kategorien eins bis vier, gültig für die Vorstellungen von Donnerstag bis Sonntag sowie für die Samstag-Frühvorstellungen: Bei zwei Erwachsenen erhalte das erste Kind unter 16 Jahren freien Eintritt, jedes weitere koste 25 Franken, hieß es weiter. Sämtliche Anpassungen basierten auf Besucherumfragen und orientieren sich an den Bedürfnissen des Publikums, betonte Julliard.

Hochkarätige Teilnehmer

Zum Jubiläum dürfen sich die Besucher neben einer neuen Arena vor allem auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld freuen, wie es weiter hieß. Mit dabei sein werden königliche Formationen aus Großbritannien und Norwegen, Trommel-Spektakel aus den USA und der Schweiz, Tanz aus Neuschottland und nicht zuletzt Dudelsackklänge aus aller Welt. „Es ist uns eine Ehre, wieder dabei sein zu können, wir freuen uns auf die großartige Atmosphäre in Basel“, sagte denn auch Bakken, der zudem Produktion und Arena lobte. Bestnoten stellte auch der Dudelsackspieler und Sänger Cameron Barnes aus, nachdem er eine Kostprobe seines Könnens gegeben hatte: „Basel macht es am besten.“

Zudem ticke die Stadt einfach anders, wie Julliard in der Vergangenheit im Gespräch mit unserer Zeitung darlegte: „Auch ist das hiesige Publikum sehr affin für Anlässe dieser Art. Vielleicht liegt es auch am Dreiländereck, dass wir hier etwas Einzigartiges produziert haben.“

Gab Kostproben seines Könnens: Cameron Barnes. Foto: Michael Werndorff

Königliche Garden

Am Tattoo 2026 wird es wieder royal: Mit The Band of His Majesty’s Irish Guards und The Band of His Majesty’s Scots Guards werden gleich zwei königliche Garden aus Großbritannien in Basel auftreten. „Damit werden nun sämtliche britischen königlichen Garden am Basel Tattoo zu Gast gewesen sein“, kommentierte Julliard das Teilnehmerfeld für 2026.

Aus Norwegen reist His Majesty The King’s Guard Band and Drill Team an. Sie waren bereits beim ersten Basel Tattoo im Jahr 2006 dabei und kehren zum Jubiläum zurück. Und mit der Swiss Armed Forces Conscript Band ist die Schweiz laut Julliard „gewohnt stark“ vertreten.

Auch Schottland zeigt Flagge: Die Red Hot Chilli Pipers bringen ihren charakteristischen Dudelsack-Rock zurück nach Basel, während die sogenannten Massed Pipes and Drums mit rund 200 Dudelsackspielern die gewaltige traditionelle Klangkulisse in die Basler Kaserne liefern.

70 000 Besucher erwartet

Tänzerische Akzente setzen die Canadiana Celtic Highland Dancers aus Kanada und die Kilgore College Rangerettes aus den USA – jede Gruppe auf ihre eigene Art, aber beide mit präzisen Choreografien, versprachen die Macher. Diese erwarten vom 17. bis 25. Juli rund 70 000 Besucher in der Arena und rund 130 000 Zuschauer an der Tattoo-Parade, die am Samstag, 18. Juli durch die Basler Innenstadt führen wird. Der Kindertag findet am Samstag, 25. Juli, statt.

Basel Tattoo 2026

Das Festival

findet vom 17. bis 25. Juli 2026 in Basel statt. Tickets sind in der Geschäftsstelle unserer Zeitung oder bei Ticketcorner, unter www.baseltattoo.ch sowie im Basel Tattoo Shop, Kasernenhof 8, 4058 Basel, und unter Tel. 0049/612661000 erhältlich.