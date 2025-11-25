Musikfestival soll begeistern: Basel Tattoo feiert 20 jähriges Bestehen

Das Basel Tattoo startet 2026 mit einer umfassenden Neuerung ins Jubiläumsjahr. Musikfans dürfen gespannt sein.
„Das Basel Tatoo ist längst nicht mehr mein Baby, es ist eine Institution geworden“, blickte Initiator und Produzent Erik Julliard am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Programms zurück auf die Ursprünge des Militärmusikfestivals in der Stadt am Rheinknie. Mittlerweile sehe man es als einen Auftrag der Gesellschaft an, den Großanlass, der nächsten Sommer sein 20-jähriges Bestehen feiert, immer wieder aufs Neue auf die Beine zu stellen.