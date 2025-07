1 Demonstranten am Gendarmenmarkt protestierten gegen den Auftritt der Starsopranistin Anna Netrebko beim Musikfestival "Classic Open Air". Foto: Jens Kalaene/dpa Opernstar Anna Netrebko singt auf dem Gendarmenmarkt mitten in Berlin. Doch an dem Auftritt beim «Classic Open Air» gibt es Kritik. Der Hintergrund ist politisch.







Link kopiert



Berlin - Mehrere Dutzend Menschen haben in Berlin gegen den Auftritt der in Russland geborenen Sopranistin Anna Netrebko beim Musikfestival "Classic Open Air" protestiert. Dazu aufgerufen hatte der Ukraine-Solidaritätsverein Vitsche. Nach dessen Angaben nahmen bis zu 200 Menschen an der Protestaktion am Gendarmenmarkt teil.