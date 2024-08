Das Chili Con Culture-Festival startet in die zweite Runde: Anfang Oktober steigt wieder das Musikfestival, das der Jugendgemeinderat Villingen-Schwenningen auf die Beine stellt.

Nachdem im vergangenen Jahr die jungen und jung gebliebenen Besucher des Chili Con Culture so begeistert von einem Festival in der Doppelstadt waren, konnte der Jugendgemeinderat VS nicht anders, als dieses Jahr mit einer zweiten Auflage in die nächste Runde zu gehen.

Lesen Sie auch

Mitten in der Planung

„Ich habe letztes Jahr schon als Helfer mitgewirkt und freue mich sehr, mich jetzt noch mehr einbringen zu können.“ sagt Flynn Stein, inzwischen Vorsitzender des Jugendgemeinderats VS. Gemeinsam mit dem Team, das sich bereits bei der ersten Auflage um die Organisation des Festivals gekümmert hat, ist der neue Jugendgemeinderat bereits mitten in der Planungsphase.

Unsere Empfehlung für Sie Jugendgemeinderat in VS Die neuen Nachwuchs-Politiker sind motiviert Bei der konstituierenden Sitzung des Jugendgemeinderats im Kulturzentrum Klosterhof wurde der neu gewählte Jugendgemeinderat offiziell verpflichtet. Oberbürgermeister Jürgen Roth richtete lobende Worte an die Jugendlichen.

Besonders erfreulich ist auch, dass einige bekannte Gesichter des ehemaligen Jugendgemeinderats sowie die Kooperationspartner Richmountain Entertainment und das Jugendhaus Spektrum dem Festivalteam erhalten bleiben.

Am 4. und 5. Oktober startet die Sause im Jugend- und Kulturzentrum am Klosterhof. Das Jugendförderungswerk stellt das Festivalgelände bereit. Sowohl am Festivalfreitag als auch am Samstag werden die Türen ab 17 Uhr geöffnet.

Preis soll erschwinglich sein

Dem Veranstaltungsteam ist es sehr wichtig, die Ticketpreise für den kleinen Geldbeutel bewusst möglichst gering zu halten. Deshalb bedankt sich das Team besonders bei allen Sponsoren. Dank ihnen kostet eine ermäßigte Tageskarte, zum Beispiel für Schüler, Studenten oder Azubis 15 Euro. Somit soll sichergestellt werden, dass das Festival des Jugendgemeinderats auch für die junge Zielgruppe erschwinglich ist.

Gute Busverbindungen nach Villingen und Schwenningen

Wie auch im vergangenen Jahr wird ein Team aus ehrenamtlichen Helfern die Gäste mit kühlen, erfrischenden Getränken und einem Essensangebot versorgen. Auch für die An- und Abreise ist durch gute Busverbindungen nach Villingen und Schwenningen sowohl hin als auch zurück gesorgt. Zudem sind am Klosterhof Parkplätze in ausreichender Anzahl vorhanden.

„Aufgrund einer kurzfristigen Absage arbeiten wir noch am letzten Slot für unser Festival“, berichtet Holger Gaus, Mitarbeiter im Jugendhaus Spektrum, der sich aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Musikbranche beim Chili Con Culture um das Buchen der Künstler kümmert.

Lokale Größen am Start

Die Mitglieder des neuen Jugendgemeinderats haben sich für das Line-Up am Freitag in diesem Jahr mehr Hip-Hop gewünscht. Mit mit lokalen Größen wie Broys, Pbb Yea und Josh78 will man da auf jeden Fall die Vorfreude steigern.

Gemeinsam mit weiteren Rap-Talenten aus der Region startet der Freitagabend mit coolen Beats, Samples und Rap-Texten. Als Highlight ist als Headliner Bluthund für Freitag am Start. Ihren Musikstil beschreibt die Band selbst als „Stromgitarrenwutrap“. Wer also genauer wissen will, wie sich das anhört, ist eingeladen, am Freitag dabeizusein.

Nicht nur Männer auf der Bühne

Der Samstagabend wird wie gewohnt dem Genre Metal zugeordnet. Als Headliner treten hier The Hellfreaks auf. Die ungarische Band liefert eine Mixtur aus Modern Metal und Post Hardcore mit viel Energie und einem neuen Album im Gepäck.

Ebenfalls können sich die Gäste auf Space of Variation aus der Ukraine freuen.

Besonders stolz sind der Jugendgemeinderat VS und auch das Organisationsteam des Festivals, dass auch in diesem Jahr nicht nur Männer auf der Bühne stehen werden.

Helfer sind willkommen

Tim Dippong führt aus: „Letztes Jahr war ich schon dabei und es war sehr professionell organisiert.“

Derzeit werden nun noch fleißige Helfer gesucht, die das Team bei der Umsetzung des Festivals unterstützen möchten. Hierzu können sich Interessierte über den Instagram-Auftritt des Festivals oder per E-Mail an info@chiliconculture.de melden.