Musikfestival in Irslingen: Heavy Metal auf der Waldlichtung

Das „Wolfweez“ hat sich In Irslingen in zehn Jahren von einer Idee aus einer Bierlaune heraus zu einem Festival mit internationaler Besetzung entwickelt.
Wenn ein Festival aus einer spontanen Idee unter Freunden entsteht und zehn Jahre später internationale Headliner anzieht, dann ist das eine Geschichte, die man nicht erfinden könnte. Dieses Jubiläum feiert die Musikinitiative Irslingen in diesem Sommer – eingebettet in das Wolfweez-Festival am 3. und 4. Juli, mitten in der Waldlichtung zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb.