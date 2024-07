Musikfestival in Hechingen

1 Hier macht am Wochenende Brass-Musik mächtig Dampf. Auf dem Festivalgelände neben der Domäne stehen schon die Bühne und die Verpflegungszelte. Am Freitag und Samstag ist Showabend. Die Eintrittskarte gilt auch für das zeitgleich startende Live-Sommer-Programm in der Domäne. Foto: Klaus Stopper

Ein musikalisches Großereignis bringt Hechingen am Wochenende zum Klingen. „Love & Peace uff dr Wies“ ist der Titel des Brass-Musikfestivals, das am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, auf einer Wiese bei der Domäne über die Bühne geht.









Link kopiert



Und nicht nur Brass-Musik der Extraklasse wird dort an diesem Wochenende geboten, denn auch die Domäne selbst startet am Freitag und Samstag ihren Domäne Live-Sommer. Die Tickets gelten an diesem Abend für beide Veranstaltungen.