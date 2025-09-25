Musikfest in Hasel: Musik erklingt und Chrom blitzt

Das Dorf Hasel wird Jahr für Jahr zum Mekka für Oldtimer-Liebhaber. Zahlreiche Modelle werden am Sonntag auf dem Parkplatz bei der Erdmannshöhle zu bestaunen sein.
Dann laden die Mitglieder des Musikvereins wieder zum „Musikfest und Oldtimertreff“ ein. Zahlreiche Autoliebhaber, Bulldog- und Motorradfans zieht es stets zu dem Ereignis in die Höhlengemeinde. Schier unerschöpflich ist die Materie, die sich um frühere Fahrzeuggeschichte dreht. Der Gesprächsstoff geht den Besitzern der schönen Schlitten also nicht aus. Gefachsimpelt wird über Technik und Optik ebenso wie über den Spritverbrauch und Ersatzteilbeschaffung. Bei den stets gut frequentierten Treffen wird die faszinierende Welt der klassischen Fahrzeuge sozusagen lebendig. Und es soll schon vorgekommen sein, dass selbst unbedarfte Anwesende dem Charme eleganter Vehikel verfallen sind.