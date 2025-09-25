Musikfest in Hasel: Musik erklingt und Chrom blitzt

Das Dorf Hasel wird Jahr für Jahr zum Mekka für Oldtimer-Liebhaber. Zahlreiche Modelle werden am Sonntag auf dem Parkplatz bei der Erdmannshöhle zu bestaunen sein.

Dann laden die Mitglieder des Musikvereins wieder zum „Musikfest und Oldtimertreff“ ein. Zahlreiche Autoliebhaber, Bulldog- und Motorradfans zieht es stets zu dem Ereignis in die Höhlengemeinde. Schier unerschöpflich ist die Materie, die sich um frühere Fahrzeuggeschichte dreht. Der Gesprächsstoff geht den Besitzern der schönen Schlitten also nicht aus. Gefachsimpelt wird über Technik und Optik ebenso wie über den Spritverbrauch und Ersatzteilbeschaffung. Bei den stets gut frequentierten Treffen wird die faszinierende Welt der klassischen Fahrzeuge sozusagen lebendig. Und es soll schon vorgekommen sein, dass selbst unbedarfte Anwesende dem Charme eleganter Vehikel verfallen sind.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Ein Oldtimertreffen versteht sich als Plattform des Miteinanders und des Austauschs. Gleichgesinnte teilen ein Hobby, das neue Kontakte beschert und in einem Netzwerk münden kann. Los geht’s nun am Sonntag, 28. September, um 10 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die Oldies auf vier und zwei Rädern anrollen und Aufstellung auf dem Höhlenparkplatz nehmen, teilen die Organisatoren mit.

Ab 11.30 Uhr laden die Mitglieder der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg zu ihrem stimmungsvollen Frühschoppenkonzert ein. Zu Gehör bringen die Trachtenträger ein facettenreiches Liedrepertoire. Ein kurzer Gang in Richtung Weideschuppen, und jeder ist im örtlichen Festlokal willkommen. Hier werden Hunger und Durst gestillt. Speis und Trank sorgen gewöhnlich für reißenden Absatz. Warme und kalte Kost wandert über die Theke direkt in vollbesetzte Bankreihen der Halle.

Die Nachmittagsunterhaltung mit dem Musikverein Adelhausen beginnt um 14.15 Uhr, lassen die Veranstalter wissen.

Kurzinfo

Musikfest

des Hasler Musikvereins, Sonntag, 28. September, ab 10 Uhr, Höhlenparkplatz und Weideschuppen, Oldtimertreff ab 11.30 Uhr.