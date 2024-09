1 Auch „Börnout“ will bei ihrem Auftritt punkten. Foto: MIS

Die Musikerinitiative Schramberg feiert ihren 40. Geburtstag. Da dürfen natürlich die Auftritte der Bands nicht fehlen.









Link kopiert



Ein bedeutendes Jubiläum steht am heutigen Samstag an: Die Musikerinitiative Schramberg (M.I.S.) feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass lädt sie alle Musikbegeisterte, Unterstützer und Freunde zu ihrer Veranstaltung „Schramberg rockt“ in Jubiläumsedition am heutigen Samstag, 14. September, ein.