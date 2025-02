Musikereignis in Tumlingen: Stimmgewaltiges Konzert in der Christuskirche

Stimmgewaltiges Konzert in der Christuskirche

Musikereignis in Tumlingen

1 Mit der Aufführung von Mendelssohn-Bartholdy-Werken beeindruckten fast 90 Vokalisten und Instrumentalisten in der Christuskirche in Waldachtal. Die aufwendige Probenarbeit für dieses anspruchsvolle Chorprojekt hat sich gelohnt. Foto: Maier

Ein Großaufgebot von Vokalisten und Instrumentalisten in Waldachtal. Mit spürbarer Musizierfreude boten sie Werke des „Mozarts von Hamburg“, des elitären Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy, dar.









Klassik in der Christuskirche: In der „christlichen Wohnstube“ von Tumlingen/Hörschweiler haben insgesamt fast 90 Musizierende effektvoll Werke des früheren Star-Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy aufgeführt. So viele Akteure wie wohl noch nie zuvor. Über 200 Konzertbesucher applaudierten begeistert.