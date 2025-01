Der Europa-Park hat erste Einblicke in seinen Kinofilm „Grand-Prix of Europe“ gegeben. Ab sofort ist der offizielle Teaser verfügbar, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks.

Für den Film wurde eine unverwechselbare Synchronstimme gefunden: Der Musiker Jan Delay ist als „Enzo“ zu hören.

Der animierte Abenteuerfilm präsentiert die Europa-Park-Maskottchen Ed, Edda und ihre Freunde zum ersten Mal auf der großen Leinwand. „Warner Bros. Pictures Germany“ bringt den Streifen am 24. Juli in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz in die Kinos.

Die Handlung des Films

Die Maus Edda, Tochter des Jahrmarktbetreibers Erwin, möchte Autorennfahrerin werden. Als das 50. Rennen des europäischen „Grand-Prix“ startet, ergreift sie die einmalige Chance ihrem Idol, Rennfahrer Ed, zu begegnen und zugleich das angeschlagene Geschäft ihres Vaters zu retten – aber dafür muss sie selbst ins Cockpit...

Der Film wird produziert von Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park und Gründer des Entertainment-Unternehmens Mack-Magic, und entsteht aktuell in den Studios der „Mack-Animation in Hannover, einem der führenden Animationsstudios in Europa, heißt es in der Pressemitteilung.

Regie führt Waldemar Fast, der seit mehr als 20 Jahren in der Animationsbranche als Regisseur und Animator tätig ist.

Produziert werde nicht nur in Hannover, sondern auch in Rust. „Timeless-Films“ vertreibt den Film International. In Frankreich wurde mit dem Verleih „KMBO“ ein Partner gefunden. In Nordamerika erscheint der Film in Kooperation mit „Viva-Kids“.