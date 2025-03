Vor zwei Jahren startete die Reihe „Offene Bühne“ in VS. Die Innenstädte wurden zur Bühne für regionale Künstler. Die Reihe wird jetzt fortgesetzt, jedoch nur noch in Villingen.

Die beliebte Veranstaltungsreihe „Offene Bühnen“ kehrt 2025 zurück und soll die Innenstadt von Villingen wieder in lebendige Treffpunkte voller Musik und Kultur verwandeln, teilt die WIR VS GmbH mit.

Ab 5. Juli werden jeden Samstag bis zum 30. August regionale Musikerinnen und Musiker zwischen 10 und 14 Uhr am Straßenkreuz Niedere Straße/Bickenstraße auftreten, heißt es weiter.

Vielfältig und lebendig

Die Veranstaltungsreihe, organisiert vom Citymanagement Villingen-Schwenningen, bietet lokalen Bands, Solo-Acts, Schulbands und Straßenkünstlern Gelegenheit, ihre musikalischen Talente einem breiten Publikum zu präsentieren.

Gleichzeitig sollen die Veranstaltungen eine besondere Atmosphäre schaffen, die Einheimische und Besucher gleichermaßen begeistert. „Die Offenen Bühnen sind ein fester Bestandteil unserer Sommeraktivitäten und zeigen, wie vielfältig und lebendig unsere lokale Musikszene ist. Es ist uns eine Freude, talentierten Künstlern diese Plattform zu bieten und die Innenstadt durch Musik noch attraktiver zu machen“, erklärt Thomas Herr, Citymanager der WIR Villingen-Schwenningen GmbH.

Hutgeld erwünscht

„Wie in den Vorjahren sind die Auftritte für die Besucherinnen und Besucher kostenlos, doch die Künstlerinnen und Künstler freuen sich über freiwillige Spenden in Form von Hutgeld – eine schöne Tradition, die das Event authentisch und charmant macht“, so Herr.

Hutgeld willkommen

Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Rock, Pop, Jazz, Klassik und vielem mehr bieten die „Offenen Bühnen“ für jeden Geschmack etwas. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, so Herr, dass dieses Event Menschen zusammenbringt, die gemeinsam die Musik genießen und neue musikalische Entdeckungen machen.

Jedoch kam das Angebot in Schwenningen offensichtlich nicht an. Eine Auftrittsplattform für Schwenningen bietet das Stadtmarketing in diesem Jahr nicht an.

Jetzt bewerben

Musiker, die Teil der „Offenen Bühnen“ 2025 werden möchten, können sich ab sofort über ein Online-Formular auf der Webseite der Stadt Villingen-Schwenningen unter www.villingen-schwenningen.de/offenebuehnen bewerben.

„Wir freuen uns darauf, die Innenstadt von Villingen auch 2025 wieder zum Klingen zu bringen“, freut sich Thomas Herr.