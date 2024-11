In kleinem Rahmen fand die symbolische Scheckübergabe statt. Die Vorstandsvertreter der Trachtenkapelle Emmingen, Benjamin Rexer und Barbara Schwarz, überreichten den Scheck an Jürgen Gutekunst und Elke Spitzer von der Kirchengemeinde Emmingen-Pfrondorf, die ihn mit großer Dankbarkeit entgegennahmen.

Die Summe stammt aus den Einnahmen des Benefizkonzerts am Samstag, 5. Oktober, das in der Fritz-Ziegler-Halle in Emmingen stattfand.

Lesen Sie auch

Das Konzert des Familienquintetts Münchgesang war ein Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Trachtenkapelle Emmingen.

Trachtenkapelle übernimmt weitere Kosten des Konzerts

Neben den gesammelten Spenden unterstützte auch die Trachtenkapelle selbst die Renovierung der historischen Oswaldkirche in Emmingen: Sie übernahm die weiteren Kosten des Konzerts als symbolisches Zeichen ihrer Verbundenheit und als zusätzliche Spende zugunsten der Kirchengemeinde. Durch diese Unterstützung konnten die gesamten Einnahmen des Abends direkt für das Renovierungsprojekt der Kirche verwendet werden.

Elke Spitzer: „Ein Beispiel für den Zusammenhalt in unserer Gemeinde“

„Die Unterstützung der Trachtenkapelle Emmingen ist außergewöhnlich,“ sagte Jürgen Gutekunst. „Dank der Spende und der zusätzlichen Kostenübernahme der Trachtenkapelle kommen wir dem Ziel, die Oswaldkirche in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, einen Schritt näher.“

Auch Elke Spitzer zeigte sich bewegt: „Jeder Beitrag ist wertvoll, und die großzügige Geste der Trachtenkapelle ist ein wunderbares Beispiel für den Zusammenhalt in unserer Gemeinde.“