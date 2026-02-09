Auf dem Feld, bei der Halbzeitshow, auf der Tribüne: Promis beim Super Bowl

Das größte Einzelsportevent der Welt hat wieder viel Prominenz angezogen. Schon vor der Partie zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13) hatten sich viele Stars und Sternchen im Levi’s Stadium im kalifornischen Santa Clara getummelt. Das mehrteilige Bühnenprogramm vor dem Anpfiff gilt als eigenständiger Programmhöhepunkt und ist für viele Fans ebenso Teil des Super-Bowl-Rituals wie das Spiel selbst.