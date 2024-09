Los Angeles - US-Sänger Tito Jackson, Bruder von Pop-Legende Michael Jackson, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, Rock & Roll Hall of Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt", schrieben seine Söhne Taryll, Taj und TJ Jackson auf Instagram.

"Wir sind schockiert, traurig und untröstlich", hieß es weiter. "Unser Vater war ein unglaublicher Mann, dem das Wohlergehen aller wichtig war." Jacksons Söhne baten in ihrem Post alle Trauernden darum, sich daran zu erinnern, "was unser Vater immer gepredigt hat, und zwar "Liebt euch gegenseitig"".

Zuvor hatte bereits "Entertainment Tonight" unter Berufung auf Steve Manning - dem US-Magazin zufolge ein Freund und früherer Manager der Familie - über den Tod von Tito Jackson berichtet.

Tito gehörte zu den berühmten Jackson Five

Die Hintergründe zu Jacksons Tod blieben vorerst offen. Tito Jackson war Teil der berühmten Familien-Band Jackson Five, bei der auch Bruder Michael seine Karriere startete. Gemeinsam mit seinen Brüdern Marlon und Jackie sowie seinem Sohn Taryll hatte er erst vergangene Woche in München ein Konzert gegeben. Dem US-Magazin "People" zufolge waren die drei Brüder des 2009 gestorbenen King of Pop Michael Jackson die vergangenen Monate als The Jacksons auch in Großbritannien und den USA aufgetreten.

Tito Jackson hatte bereits in den 1960er Jahren gemeinsam mit seinen Brüdern Jacky und Jermaine Musik gemacht. Mit Michael und Marlon wurden sie schließlich The Jackson Five und ergatterten 1969 einen Vertrag mit dem berühmten Soul-Label Motown, anfangs noch unter den Fittichen von Soul-Diva Diana Ross.

Gleich ihre erste Single "I Want You Back" wurde ein Erfolg. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Platten wurden sie eine der erfolgreichsten Bands der Popgeschichte. 1997 wurde die Gruppe in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.