Musiker: Mehrjährige Haftstrafe für US-Rapper Sean Kingston

Sean Kingston muss für mehrere Jahre ins Gefängnis. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa







Los Angeles - US-Rapper Sean Kingston (35) muss wegen Betrugs für mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht im US-Staat Florida verhängte eine Strafe von dreieinhalb Jahren hinter Gitter, wie US-Medien berichteten. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Kisean Anderson heißt und unter anderem mit dem Song "Beautiful Girls" bekannt wurde, hatte das Gericht darum gebeten, von einer Gefängnisstrafe abzusehen und stattdessen Hausarrest und Entschädigungszahlungen zu verhängen.