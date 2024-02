«Ich bin ein Vielfraß»: Rocker Pete Doherty hat Diabetes

1 "Ich bin ein Vielfraß. Das ist kein Scherz. Bei mir wurde Typ-2-Diabetes diagnostiziert", sagte der britische Musiker Pete Doherty in einem Interview mit dem "Guardian". Foto: Soeren Stache/dpa

London - Der britische Indie-Rocker Pete Doherty ist nach eigenen Angaben an der Zuckerkrankheit Diabetes erkrankt. "Ich bin ein Vielfraß. Das ist kein Scherz. Bei mir wurde Typ-2-Diabetes diagnostiziert", sagte der 44-Jährige am Wochenende in einem Interview mit dem "Guardian". Momentan fehle ihm aber die Disziplin, seinen Cholesterinspiegel in den Griff zu bekommen.