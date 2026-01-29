Musiker geben zwei Konzerte: Kirchberg-Ensemble Münchweier sammelt 2700 Euro für die Ukraine

Das Münchweierer Kirchberg-Ensemble stand an zwei Abenden – einmal in Mahlberg, einmal in Ettenheim – auf der Bühne, um Spenden für Kriegsopfer einzunehmen
Mit Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann standen gleich drei Großmeister des Rokoko-Spätbarocks auf dem Abendprogramm des Münchweierer Kirchberg-Ensembles. Die Mahlberger Schlosskirche war dazu mit mehr als 100 Gästen nahezu völlig besetzt – und bot zugleich mit ihrer barock-geprägten Gestaltung die perfekte Konzertatmosphäre.