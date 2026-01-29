Musiker geben zwei Konzerte: Kirchberg-Ensemble Münchweier sammelt 2700 Euro für die Ukraine

Das Münchweierer Kirchberg-Ensemble stand an zwei Abenden – einmal in Mahlberg, einmal in Ettenheim – auf der Bühne, um Spenden für Kriegsopfer einzunehmen

Mit Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann standen gleich drei Großmeister des Rokoko-Spätbarocks auf dem Abendprogramm des Münchweierer Kirchberg-Ensembles. Die Mahlberger Schlosskirche war dazu mit mehr als 100 Gästen nahezu völlig besetzt – und bot zugleich mit ihrer barock-geprägten Gestaltung die perfekte Konzertatmosphäre.

Schon der Einstieg mit Händels Concerto Grosso Opus 3 (hier die zweite Fassung) geriet zum Hörgenuss. Besonders bekannt ist dieses Werk für seine tänzerischen Elemente und prominente Rollen der Oboen. Wie es sich für ein Vivace im ersten Satz gehört, geriet dies lebhaft in meist rasantem Tempo, während das folgende Largo langsam und zart-besinnlich daherkam – hier mit einem makellos führenden Fagott (Elke Klose). Ansonsten besticht der Satz durch eine ausdrucksstarke, fast opernhafte Oboenmelodie im italienischen lyrischen Kantilenen-Stil. Das Allegro geriet zu einem schnellmunteren Glanzstück sämtlicher beteiligter zehn Streicher und fünf Bläser im weiterhin besten Zusammenspiel.

Ein mäßig bewegtes Moderato kam mit einigen speziellen „Barock-Schnörkeln“ menuettartig sehr gefällig daher, und schließlich ein abschließendes Allegro im virtuellen Hochtempo, dass nahezu virtuos als französisch nachempfundener Tanz-Gavotte mit nur so flitzenden Tönen pure barocke Lebensfreude vermittelte.

Geigerinnen ergänzen sich gegenseitig

Händels Zeitgenosse Johann Sebastian Bach durfte da kompositorisch nicht zurückstehen. Von dem hatte sich das Kirchberg-Ensemble unter bewährter Leitung von Stefan Krattenmacher zielgenau das vergleichsweise kurze Doppelkonzert für zwei Violinen in d-Moll ausgesucht. Das, einst in Leipzig entstanden, beginnt mit erstem meisterlich-filigranen lebendigem Vivace-Satz. Schon hier empfahlen sich die beiden Geigen-Solistinnen Vera von Kap-Herr und Caroline von Kreis mit prächtigem musikalischem Wettstreit-Miteinander im Zwiegespräch. Dazu merkte Krattenmacher selbst an: „Hier gibt es keine erste oder zweite Geige im hierarchischen Sinne. Die beiden Solisten werfen sich die Themen wie einen Ball zu, imitieren einander und ergänzen die Phrasen des Partners. Es ist ein musikalisches Gespräch auf Augenhöhe.“ Als „schmerzlich-süßlich“ und innig wurde dieser mittlere Konzertteil von manch namhaften Experten beschrieben, und genau so kam er auch jetzt in der Schlosskirche herüber.

Ensembleleiter Stefan Krattenmacher (rechts) übergab die Spenden an Bürgermeister Bruno Metz. Foto: Stadt

Nicht minder klassisch geriet das folgende „Largo ma non tanto“ mit seinen berühmten vier absteigenden Tonfolgen als quasi Refrain. Hier weben, beschreibt Krattenmacher weiter, die zwei Solo-Violinen im wiederum bestimmenden musikalischen Dialog miteinander ein unendlich scheinendes Geflecht aus Melodien. Auch im wieder quirligen Bach’schen Allegro als stürmischem Schlusssatz leisteten sich sämtliche Instrumentalisten weiterhin nicht auch nur den geringsten Patzer.

Krattenmacher berührt mit Kontrabass-Klängen

Nach einer Pause kam Telemann als dritter Barock-Meister zur Geltung – hier mit zweitem Teil seiner höfischen Tafelmusik-Sammlung. Die einleitende Ouvertüren-Suite ist anfänglich im gelassen-festlichen menuettartigen Schreitschritt-Tempo angelegt, bevor sie sich zwischendurch temposteigernd quirlig weiter entwickelt, mit geprägt insbesondere von Oboen und Trompete. Etwas geschwindigkeitsmoderater kam dann das gefällige Tempo giusto daher, während beim Vivace insbesondere die Geigen wieder recht flott tanzten und auch Krattenmacher mit seinem großen Kontrabass gebührend zur Hintergrund-Geltung kam. Noch rasanter ging es beim Presto mit besonderen Bläser-Akzenten zu, bevor das Orchester mit dem furiosen Allegro als Conclusion klangprächtig und makellos ausgeführt noch eins drauf setzte.

Nach langem Schlussapplaus durfte eine Zugabe mit wiederholtem erstem Vite-Satz aus der Tafelmusik nicht ausbleiben. Auch am folgenden Konzertabend im Ettenheimer Rathaus-Bürgersaal glänzte das Ensemble dann gleichermaßen mit barockem Schwung und professioneller musikalischer Überzeugungskraft.

Info – Wo das Geld hingeht

Das vom Instrumentenbauer Stefan Krattenmacher geleitete Kirchberg-Ensemble Münchweier ist ein uneigennütziges Orchester, das sämtliche eingenommenen Spenden statt Eintrittsgeldern zu 100 Prozent an unterstützenswerte und zertifizierte Hilfsorganisationen weitergibt. Die aktuell eingespielten Spenden der Benefiz-Konzerte kommen der von der Stadt Ettenheim organisierten Ukraine-Hilfe zugute. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt kamen 2700 Euro zusammen. Die Spendensumme wurde von Ensembleleiter Krattenmacher an Bürgermeister Bruno Metz übergeben, der sich im Namen der Stadt Ettenheim für das Engagement bedankte.