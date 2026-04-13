Musiker feiern Jubiläum: Hondinger Verein besteht seit 75 Jahren

Das Fest des Hondinger Musikvereins steht vom 17. bis 19. Juli auf dem Programm. Johann Meßmer war 1951 bei der Gründung dabei und erinnert sich an die Anfänge.
Die „Pflege der Volksmusik zur festlichen Ausgestaltung gesellschaftlicher Veranstaltungen und Verschönerung von allgemeinen Festlichkeiten“ war eines der Ziele der Männer, die im Spätherbst 1951 den Hondinger Musikverein gründeten. So steht es in der Chronik zum Gründungsfest des Musikvereins aus dem Jahr 1952. Heute, 75 Jahre nach seiner Gründung, erfüllt der Verein dieses Ziel nach wie vor und ist eine feste Größe im Ort.