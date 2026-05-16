Musiker-Clan: Janet Jackson wird 60 – King of Pop-Familie im Rampenlicht

2009 starb der «King of Pop». Ein Film über die Musiklegende - mit seinem Neffen Jaafar in der Hauptrolle - rückt den Jackson-Clan wieder ins Rampenlicht. Was macht Janet mit 60? Und die anderen?
Los Angeles - Der neue Film über die Musiklegende Michael Jackson feierte im April in Berlin seine internationale Premiere und räumt seither an den Kinokassen ab. Jacksons Neffe Jaafar (29) spielt darin "Michael" den "King of Pop". Viele Mitglieder der Jackson-Familie liefen über den roten Teppich, doch andere gingen bei dem Projekt auf Distanz, darunter die Pop-Diva Janet Jackson. Sie feiert jetzt ein rundes Jubiläum - und was machen La Toya, Katherine, Prince, Bigi und Paris?