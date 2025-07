Musiker aus Weil am Rhein: Zwischen Gulasch und Marienkäfer

Die Haltinger Musiker starteten vom Euro Airport Basel mit dem Ziel Flughafen Budapest, der nur knapp 30 Kilometer von Csömör entfernt ist. Am Flughafen wurde die Gruppe von Renata Donàth, der Mutter des Dirigenten mit einem Bus abgeholt und zur Unterkunft gebracht. Das Gepäck und die Instrumente warteten da bereits auf unsere Ankunft, weil sie von zwei Musikern mit einem Transporter über die 1100 Kilometer lange Reise gebracht wurden, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Nach der ersten Nacht ging es nach Budapest. Der erste Programmpunkt war ein Besuch bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo der gebürtiger Schallbacher Michael Winzer die Gruppe empfing. Mit einem Vortrag zum geschichtlichen Hintergrund und der aktuellen politischen Lage konnte er den Musikern das Ungarn von heute sehr gut erklären. Am Nachmittag erfolgte dann mit dem örtlichen Tour-Guide Christoph ein Stadtrundgang zu den Sehenswürdigkeiten von Budapest.

Bis zum Mittag des nächsten Tages wurde Budapest und Umgebung dann nochmals individuell erkundet. Abends hatten die Musiker die Möglichkeit in dem imposanten Stadtpark Zöld Küllö in Budapest ihr erstes Konzert zu geben.

Am Samstag nahmen die Haltinger an dem Musikfest der Musikschule von Csömör teil, das alle zwei Jahre stattfindet. Bereits am Morgen, zum stattfindenden Wochenmarkt, konnte das Orchester die Besucher mit Unterhaltungsmusik verwöhnen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Original ungarischer Gulaschsuppe begann an der gleichen Stellenachmittags die offizielle Veranstaltung. Das Orchester der Musikschule Csömör, zwei weitere Musikvereine aus dem Umland von Budapest und der Musikverein Haltingen präsentierten ein vielfältiges Programm, bei dem die ungarischen Klänge nicht zu kurz kamen.

Der Musikverein Haltingen beendete seinen Vortrag mit dem in Ungarn sehr populären Lied „Bubamara“ (Marienkäfer), welches die Zuhörer so sehr erfreute, dass sie eine Wiederholung forderten, die natürlich gerne gegeben wurde. Zwischen den Darbietungen der einzelnen Musikgruppen, zeigten acht junge Frauen der Tanzgarde Maglódi Sziluett Mazsorett ihr Können. Unter Beteiligung der Tanzgarde spielten alle Musiker zum Schluss der Veranstaltung gemeinsam drei Märsche. Alle anwesenden Dirigenten durften einen Marsch dirigieren.

Am Sonntag ging es kurz nach dem Frühstück wieder zum Flughafen Liszt Ferenc in Budapest und zurück über den Euro Airport Basel nach Haltingen. Auch der Musiktransporter mit den zwei Fahrern machte sich auf die Rückreise und ist am späten Abend wieder in Haltingen angekommen.